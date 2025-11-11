Логотип РИА URA.RU
В Кургане на улице Мостостроителей загорелась красная иномарка. Видео

11 ноября 2025 в 16:10
Красный автомобиль загорелся в Кургане (архивное фото)

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане красная иномарка загорелась на улице Мостостроителей. Об этом сообщается в соцсетях.

«На Мостостроителей загорелся автомобиль», — пишут в tg-канале «ЧП Курган». К посту прикреплено видео, на котором капот красной машины полыхает.

Обновлено на 16:30. Пострадавших нет, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Инцидент с загоревшимся автомобилем на улице Мостостроителей в Кургане дополняет список недавних происшествий в городе. Ранее в Кургане произошло несколько ДТП, в том числе столкновение четырех машин на улице Карельцева и авария с тремя автомобилями на перекрестке улиц Коли Мяготина и Володарского, которые привели к значительным заторам на дорогах.

