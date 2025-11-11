В Кургане красная иномарка загорелась на улице Мостостроителей. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент с загоревшимся автомобилем на улице Мостостроителей в Кургане дополняет список недавних происшествий в городе. Ранее в Кургане произошло несколько ДТП, в том числе столкновение четырех машин на улице Карельцева и авария с тремя автомобилями на перекрестке улиц Коли Мяготина и Володарского, которые привели к значительным заторам на дорогах.