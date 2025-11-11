Прокуратура в Кургане огласила обвинение зеку по жестоким убийствам горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд начал рассматривать дело о серии жестоких убийств, первое из которых случилось еще в 1983 году. На скамье подсудимых — курганец Олег Фоминых, который уже отбывает наказание — сначала в колонии особого ,а затем строгого режима — за попытку убийства человека. Следствие считает мужчину виновным в серии убийств, случившихся в 1983, 1987 и 1998 годах. Сам подсудимый вины в суде не признал. URA.RU узнало версию обвинения и публикует обстоятельства гибели курганцев, чьи смерти якобы на совести заключенного.

Подростком забил насмерть пьяного взрослого

По версии следствия, вечером 9 августа 1983 года подвыпивший Фоминых находился у туалета стадиона «Труд» (в настоящее время стадион «Центральный») по улице Куйбышева. У 16-летнего юноши было с собой аудиоустройство. Проходивший мимо 36-летний пьяный мужчина попросил подростка включить музыку. В ответ Фоминых напал на прохожего.

Молодой человек якобы схватил кирпич и дважды ударил им в лицо мужчину. Затем он схватил разбитую бутылку и 12 раз ткнул острым предметом в голову и туловище жертвы. Когда мужчина упал, то Фоминых отбросил стекло, стал пинать и бить курганца — было нанесено не менее 18 ударов. Затем электропроводом подросток начал душить пострадавшего. От жестоких побоев мужчина скончался на месте, а Фоминых скрылся.

Продолжение после рекламы

23 удара отверткой ради часов

Спустя почти четыре года Фоминых якобы совершил новое убийство. 27 июня 1987 года в зарослях кустарника между железной дорогой и путепроводом к микрорайону Энергетиков, он в корыстных целях убил подростка, с руки которого снял часы.

Фоминых якобы находился в нетрезвом виде и завел подростка в безлюдное место. Там он достал отвертку и начал наносить подростку колющие удары в голову, тело, конечности — всего таких ударов было двадцать три. Еще два удара руками пришлось по груди молодого человека. Упавшего юношу Фоминых якобы добивал камнем и металлической болванкой.

После того, как жертва перестала подавать признаки жизни, обвиняемый снял с руки подростка часы «Полет». Присвоив часы, он ушел с места убийства.

Ударил молотком и спрятал тело в колодце

Третье убийство произошло в девятиэтажке 3-го микрорайона Заозерного жилого массива. В ночь на 22 апреля 1998 года Фоминых в одной из квартир дома №22 поссорился со своей знакомой. Конфликт перерос в избиение. По данным обвинения, Фоминых якобы ударил женщину по голове молотком, а затем нанес еще около восьми ударов руками по телу и голове будущей жертвы.

От серьезной черепно-мозговой травмы женщина умерла. После ее смерти Фоминых якобы под покровом ночи унес тело на пустырь за домом №20 в третьем микрорайоне. Там он сбросил его в канализационный колодец. Труп женщины был найден на следующий день.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский городской суд начал рассмотрение дела Олега Фоминых, которого следствие обвиняет в трех убийствах, совершенных в 1983, 1987 и 1998 годах. Подсудимый, в настоящее время находящийся в СИЗО и уже отбывающий наказание в колонии за попытку убийства, не признает свою вину. В ходе процесса будут изучены материалы дела, включая показания уже ушедших из жизни свидетелей, а также заслушаны показания потерпевших и свидетелей.