Власти Ямала прекратили субсидировать Южное Зауралье

Ранее Курган получал от Ямала бюджетные ассигнования в объеме 350 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В проекте бюджета ЯНАО исчез пункт о выделении субсидии Курганской области на социально-экономическое развитие. Таким образом, соглашение о развитии межрегионального сотрудничества с Южным Зауральем потеряло свою финансовую актуальность, следует из проекта бюджета Ямала на 2026-й и плановый период 2027 — 2028 годов. Ранее Ямал ежегодно выделял Курганской области от 350 до 450 млн рублей.

Как следует из проекта закона ЯНАО «Об окружном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», округ не будет субсидировать социально-экономическое развитие Курганской области в следующем году. Прежний главный финансовый документ округа предусматривал бюджетные ассигнования в объеме 350 миллионов рублей, в том числе на 2026 и 2027 годы. Эти деньги Курганская область получала и в 2025 году. Субсидиарную поддержку региону предоставляли также ХМАО и Тюменская область.