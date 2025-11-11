Нулевая температура ожидается в Кургане и Шадринске

Днем в Кургане и Шадринске будет 0 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и Шадринске днем 12 ноября ожидается нулевая температура. Об этом сообщается в прогнозе погоды.

«В среду в Кургане и Шадринске малооблачно. Утром -3, днем 0 градусов. Умеренный ветер до 9 м/с», — написано на сайте Gismeteo.