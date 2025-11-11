Досье полковника курганской полиции Кремнева, получившего повышение в Волгоградскую область

Полковник курганской полиции Кремнев получил назначение в Волгоград Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Из курганского УМВД уволился начальник полиции, полковник Константин Кремнев. Заместитель главы курганского управления МВД получил повышение и назначен заместителем начальника волгоградского главка. Чем запомнился силовик курганцам за три с небольшим года службы в регионе — в справочном досье URA.RU.

Начало пути и образование

Полковник полиции Кремнев Константин Александрович — видный представитель правоохранительных органов России. Он родился в 1980 году в городе Чита. Служба в органах внутренних дел стала для него не просто профессией, но и призванием. Свой путь в правоохранительных органах Кремнев начал в 2000 году.

В 2007 году он окончил Воронежский институт МВД России, что стало важным этапом в его профессиональном развитии. Образование в профильном учебном заведении позволило ему углубить знания и навыки, необходимые для успешной службы в полиции.

Первые шаги в полиции

С 2002 года Кремнев служит в полиции. Его карьера началась с должности оперуполномоченного в уголовном розыске. Эта работа потребовала от него не только профессиональных знаний, но и личных качеств — решительности, внимательности к деталям и умения быстро принимать решения в сложных ситуациях.

На протяжении многих лет Кремнев демонстрировал высокий уровень профессионализма и преданность делу. Его усердие и компетентность не остались незамеченными, и карьера начала активно развиваться.

Повышение по службе

С 2018 по 2020 год Кремнев руководил управлением уголовного розыска. На этом посту он показал себя как талантливый руководитель и организатор, способный эффективно решать сложные задачи и координировать работу большого коллектива.

Затем в течение двух лет он исполнял обязанности заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Липецкой области. Этот этап карьеры стал еще одним важным шагом в профессиональном росте Кремнева.

Перед назначением в Курган Кремнев полгода проходил службу в особых условиях на территории Северо-Кавказского региона. Этот опыт стал серьезным испытанием и позволил ему приобрести дополнительные знания и навыки, которые впоследствии пригодились в работе.

Назначение на должность в УМВД по Курганской области

30 июня 2022 года приказом Министра внутренних дел Российской Федерации №661л/с Кремнев был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Курганской области — начальника полиции. В этой должности он сменил Александра Воронежского, который в феврале 2022 года получил назначение на пост замначальника ГУ МВД России по Свердловской области. В курганском управлении Кремнев отвечал за работу полиции, был первым должностным лицом в региональном ведомстве в отсутствие начальника.

Награды и признания

За время службы в органах внутренних дел Кремнев был награжден множеством государственных и ведомственных наград. Среди них: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; медаль «За отличие в охране общественного порядка»; нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД России»; ведомственные награды МВД России; наградное оружие. Эти награды — заслуженное признание его вклада в обеспечение безопасности и правопорядка в стране.

Новое назначение