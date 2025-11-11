Логотип РИА URA.RU
Госдума лишила Анатолия Вороновского депутатской неприкосновенности

11 ноября 2025 в 14:58
ГД также дала согласие на возбуждение уголовного дела против Вороновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Парламентарий Анатолий Вороновский лишен депутатской неприкосновенности. Такое решение приняла Госдума (ГД) на пленарном заседании. Также ГД выдано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении чиновника.

«Госдума приняла постановление о согласии на лишение неприкосновенности депутата Вороновского и возбуждение в отношении его уголовного дела», — сообщил источник. Его слова приводит РИА Новости.

В соответствии с принятым постановлением Дума выражает согласие на инициирование уголовного преследования Вороновского по подозрению в совершении деяния, подпадающего под действие части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья предусматривает наказание за получение взятки в особо крупном размере.

Ранее в ГД было внесено представление генерального прокурора России Александра Гуцана, которое касается предоставления согласия на снятие неприкосновенности с Вороновского. Накануне состоялось заседание комиссии Госдумы, занимающейся контролем за достоверностью сведений о доходах, имуществе и имущественных обязательствах депутатов, а также мандатными вопросами. В заседании приняли участие представитель Генпрокуратуры РФ и сам Вороновский. По итогам заседания комиссия, возглавляемая Отари Аршбой, вынесла рекомендацию Думе одобрить лишение Вороновского депутатской неприкосновенности.

