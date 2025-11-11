Депутата Вороновского уличили в получении взятки в виде квартиры

Вороновский подозревается в получении 25 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутата Госдумы Анатолия Вороновского лишили неприкосновенности и подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил депутат Госдумы от Сочи Константин Затулин.

Госдума единогласно дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении него уголовного дела. «Представление о лишении его (Вороновского) неприкосновенности было выдвинуто <...> в связи с подозрениями о получении взятки в особо крупном размере от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы Напсо», — написал Затулин в своем telegram-канале. Вороновский подозревается в получении 25 миллионов рублей.

На заседании Госдумы Вороновский заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным. Депутат не признает вину в получении взятки. Вороновский также сообщил, что не намерен скрываться и уже сдал свой загранпаспорт. Принятое решение позволяет следственным органам вести следствие без всяких ограничений. Результаты расследования будут доложены Госдуме. Если Вороновскому будет предъявлено обвинение, это может стать основанием для лишения его депутатского мандата.

