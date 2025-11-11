Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

На Кавказе ввели беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности объявили в трех регионах Кавказа
12 ноября 2025 в 03:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Дагестане и ряде других регионов ввели опасность БПЛА

В Дагестане и ряде других регионов ввели опасность БПЛА

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На территории Кабардино-Балкарии, республики Дагестан и в Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили МЧС и губернаторы регионов.

«На территории Кабардино-Балкарии, республики Дагестан, Северной Осетии-Алании объявлена беспилотная опасность. В случае обнаружения БПЛА или его обломков: не приближайтесь, не трогайте, немедленно сообщите в экстренные службы. При работе систем ПВО не ведите фото- и видеосъемку. Возможны замедления работы мобильного интернета. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — сообщили в оперативных службах регионов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал