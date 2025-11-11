Shot: очевидец раскрыл детали взрыва в Красногорске, где пострадал ребенок

Пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тренер по дзюдо Владимир Шарупич, оказавший первую помощь 9-летнему мальчику в Красногорске, описал состояние ребенка после взрыва. Но но не был очевидцем самого происшествия.

«Когда я подошел, у него рука в шапку была засунута. Вторая рука была вся в крови, но визуально никаких ран на ней не было», — рассказал Шарупич. Его слова цитирует telegram-канал Shot.

По его словам, он помог погрузить ребенка в скорую помощь, после чего мальчика доставили в клинику Рошаля. Причины инцидента устанавливаются: в родительских чатах распространяется информация, что ребенок мог получить травмы при попытке поднять лежавшие на земле деньги, однако официального подтверждения этой версии нет.

