Три миллиона семей лишатся семейной ипотеки из-за роста ставки
Около 3 миллионов российских семей могут потерять возможность воспользоваться семейной ипотекой
Для 3 миллионов российских семей семейная ипотека может оказаться недоступной из-за возможного повышения ставки с 6 % до 12 % для супружеских пар с одним ребенком. Такая ситуация затронет больше половины семей в стране.
«Миллионы россиян лишатся доступа к семейной ипотеке. Это произойдет в том случае, если власти поднимут ставки по ней с 6 до 12% для супружеских пар с одним ребенком — таких в стране больше половины. При этом развитии событий льготные жилищные кредиты станут недоступными почти для 3 млн российских семей», — сообщает «Известия».
Эксперты предупреждают: если ставка будет повышена, ежемесячный платеж по ипотечным кредитам вырастет в полтора раза, а переплата — в два с половиной. Сейчас семьи с одним ребенком до шести лет составляют до 40% всех получателей льготной ипотеки, тогда как доля многодетных семей — менее 1%. При этом около 20% многодетных семей относятся к малообеспеченным, что затрудняет им доступ к ипотечным кредитам.
