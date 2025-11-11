Три миллиона семей лишатся семейной ипотеки из-за роста ставки

Около 3 миллионов российских семей могут потерять возможность воспользоваться семейной ипотекой Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Для 3 миллионов российских семей семейная ипотека может оказаться недоступной из-за возможного повышения ставки с 6 % до 12 % для супружеских пар с одним ребенком. Такая ситуация затронет больше половины семей в стране.

