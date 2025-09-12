Япония сделала одно исключение из санкций против России из соображений безопасности

Власти Японии освободили нефть, добываемую в рамках российского проекта «Сахалин-2», от действия ценового потолка, который был снижен с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Японии. Мера была принята по соображениям энергобезопасности страны.
«С точки зрения энергетической безопасности нашей страны импорт нефти, добытой в рамках проекта „Сахалин-2“, освобождается от действия этой меры», — написали в обновленной версии разъяснений механизма ограничений. Она опубликована на сайте ведомства.
Япония импортирует примерно 9% своего сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2», при этом доля российского газа в общем объеме производства электроэнергии страны составляет около 3%. Главной продукцией «Сахалина-2» выступает именно СПГ, тогда как экспорт нефти реализуется в рамках связанных газовых соглашений.
Ранее правительство Японии сообщило о введении очередного пакета санкций в отношении России. Под новые ограничения попали 14 граждан РФ, а также 48 российских предприятий и организаций. Кроме того, экспорт определенных товаров в адрес двух российских компаний теперь также подпадает под запрет. Помимо этого, японские власти приняли решение снизить предельный уровень цен на импорт российской сырой нефти, реализуемой по стоимости выше установленного лимита.
