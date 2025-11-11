Пассажирский поезд сошел с рельсов в Буэнос-Айресе
12 ноября 2025 в 04:26
Поезд сошел с рельсов в Буэнос-Айресе, есть пострадавшие
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Пассажирский вагон сошел с рельсов в Буэнос-Айресе (Аргентина). Инцидент произошел на линии Сармьенто в столичном районе Линьерс. Об этом сообщает телеканал CNN в своем аккаунте Х (бывший Twitter).
На место происшествия выехали пожарные, спасатели и медицинские подразделения. Есть пострадавшие, их число уточняется.
