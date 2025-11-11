Логотип РИА URA.RU
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Буэнос-Айресе

12 ноября 2025 в 04:26
Поезд сошел с рельсов в Буэнос-Айресе, есть пострадавшие

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пассажирский вагон сошел с рельсов в Буэнос-Айресе (Аргентина). Инцидент произошел на линии Сармьенто в столичном районе Линьерс. Об этом сообщает телеканал CNN в своем аккаунте Х (бывший Twitter).

На место происшествия выехали пожарные, спасатели и медицинские подразделения. Есть пострадавшие, их число уточняется.

