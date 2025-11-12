Армения планирует приобретать часть зерна у Киева Фото: Алексей Казанцев © URA.RU

Армения планирует приобретать зерно у Киева, тем самым оказать помощь Украине. Такое решение исходит из политических соображений: Ереван хочет «отвязаться» от Москвы. Об сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений „хотят отвязаться“ от Москвы и оказать помощь Украине — приобретать часть необходимых объемов зерна у „незалежной“», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

Брюсселю предлагают компенсировать дополнительные расходы, связанные с повышенной стоимостью украинского зерна. В министерстве иностранных дел Франции (Кэ д'Орсе) сложившаяся ситуация вызывает затруднения. Евросоюз пока не принял решения о компенсации, так как выплаты потребуется осуществлять на регулярной основе. При этом Бельгия препятствует использованию замороженных российских активов для этих целей.

