В СВР выяснили, как Армения собралась помогать Украине
Армения планирует приобретать часть зерна у Киева
Фото: Алексей Казанцев © URA.RU
Армения планирует приобретать зерно у Киева, тем самым оказать помощь Украине. Такое решение исходит из политических соображений: Ереван хочет «отвязаться» от Москвы. Об сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений „хотят отвязаться“ от Москвы и оказать помощь Украине — приобретать часть необходимых объемов зерна у „незалежной“», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
Брюсселю предлагают компенсировать дополнительные расходы, связанные с повышенной стоимостью украинского зерна. В министерстве иностранных дел Франции (Кэ д'Орсе) сложившаяся ситуация вызывает затруднения. Евросоюз пока не принял решения о компенсации, так как выплаты потребуется осуществлять на регулярной основе. При этом Бельгия препятствует использованию замороженных российских активов для этих целей.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза из-за украинского конфликта и стремления нанести поражение России оказались на грани социально-экономического кризиса, их бюджеты пусты. Недавно ЕС и Совет Европы столкнулись с нехваткой денег на организацию «трибунала против России», который попросила создать Украина из-за отказа США финансировать ее. Подробнее — в материале URA.RU
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.