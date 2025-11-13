Челябинцам представят немое кино 1931 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В выходные в Челябинске горожан ждут концерты, кулинарные и творческие мастер-классы, лекции по психологии и самопознанию, а также театральные эскизы и кинопоказы. Любители музыки смогут посетить выступления Найка Борзова и группы «Три дня дождя», а ценители гастрономии — освоить приготовление осенних блюд и фуршетного меню. О том, где провести свой досуг 15-16 ноября — в материале URA.RU.

Концерты

В ресторане «Максимилианс» 16 ноября в 19:00 состоится концерт Найка Борзова. Родоначальник инди-движения в России исполнит свои хиты, включая «Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она» и «Три слова». Стоимость билетов начинается от 2400 рублей. (18+)

Группа «Три дня дождя»" приедет в Челябинск с презентацией нового альбома Фото: Илья Московец © URA.RU





Рок-группа «Три дня дождя» выступит 16 ноября в 19:00 в МТС Live Холл. Коллектив представит новый альбом «Висхолдинг» вместе с известными треками группы. Билеты на концерт можно приобрести от 1700 рублей. (16+)

В музыкальном баре «ФортеПьяно» 16 ноября в 20:00 пройдет акустический концерт кавер-группы MyBach. Вход на мероприятие свободный. (18+)

Мастер-классы: португальские узоры, фуршет и мясо

В мастерской «Сканди» 16 ноября в 12:00 пройдет мастер-класс по созданию подноса с португальскими узорами «Азулежу». Участники смогут выбрать поднос на четыре плитки стоимостью 1300 рублей или на 9-12 плиток за 2800 рублей. (16+)

Челябинцев научат готовить брускетты на фуршет Фото: Анастасия Соргина © URA.RU





Кулинарная студия «Классное время» 16 ноября в 11:00 приглашает на мастер-класс по созданию аромадиффузора. Участники выберут аромат, создадут композицию в стеклянном флаконе и оформят упаковку. Стоимость участия — 1000 рублей. В этот же день в 17:00 в студии пройдет мастер-класс по приготовлению фуршетного меню, включающий брускетты с креветками и карпаччо, улиток с колбасой, профитроли с рыбой и курицей, а также салат с баклажанами. Стоимость — 1800 рублей. (18+)

В кулинарной студии Parmesun 16 ноября в 19:00 проведут курс по приготовлению осенних блюд — салата с тыквой и сыром фета, индейки Веллингтон с грибным соусом и тыквенного фондана. Стоимость участия — 2500 рублей. (18+)

В кулинарном пространстве «Рататуй» 16 ноября в 14:00 устроят мастер-класс по приготовлению салата с ростбифом и трюфельным маслом, томленой телячьей щеки с зеленой гречкой и шоколадно-кокосового пирожного. Стоимость участия — 2990 рублей. (18+)

Лекции: про смысл жизни и бизнес-процессы

На ближайших выходных в Челябинске проведут лекции о смысле жизни и рабочих процессах (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU





В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 16 ноября с 16:00 до 18:00 пройдет лекция-практикум «Виктор Франкл. Как наполнить жизнь смыслом?». Посетители освоят навыки осмысленной жизни, основываясь на философии психолога Виктора Франкла, включая работу с ценностями, возможностями человека и написанием стихов. Стоимость входа — 600 рублей, необходима регистрация. (16+)

В библиотеке №26 имени Татьяничевой 16 ноября в 15:00 состоится встреча с менеджерами бизнес-процессов Ириной Шаталовой и Юлией Олейниковой. Участники узнают о процессном подходе и бережливом производстве, методе 5S и принципе «Кайдзен», а также о борьбе с многозадачностью. Необходима предварительная регистрация.

Театр и кино

Фильм расскажет о последних 67 днях жизни художника Винсента Ван Гога Фото: Владимир Жабриков © URA.RU





В кинотеатре «Знамя» 15 ноября в 18:30 пройдет показ немого кино «Огни большого города» в сопровождении живой музыки. Стоимость билета — 500 рублей. (6+) В этот же день, в киноцентре Оболенского в 16:00 состоится показ фильма «Ван Гог» режиссера Мориса Пиалы о последних днях жизни художника. (18+)

