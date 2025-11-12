Ревность довела до суда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Центральном райсуде Челябинска рассмотрят дело местной жительницы, которая в приступе ревности разбила пивной бокал о голову соперницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 26-летней жительницы Челябинска, обвиняемой по п.п. „д“, „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч .2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в конце января в рюмочной «Радио». Согласно материалам дела, девушка увидела своего парня с незнакомой девушкой. Она подошла к паре с бокалом пива. Сначала содержимое вылилось на голову мужчине. Уже пустой тарой челябинка сначала ударила ухажера, а затем и соперницу.

