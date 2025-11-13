Логотип РИА URA.RU
Жителей Челябинска ожидает рекордно теплая и солнечная суббота

13 ноября 2025 в 07:12
15 ноября погода станет подарком для челябинцев

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В предстоящую субботу, 15 ноября, установится аномально теплая для этого времени года погода — воздух прогреется до +8 градусов, а небо будет чистым и солнечным. Это следует из прогноза погода «Гисметео». 

«В субботу, 15 ноября, температура днем достигнет непривычно высоких +8 градусов, а солнце будет светить весь день. Однако уже в воскресенье, 16 ноября, погода кардинально изменится: небо затянется тучами, начнутся дожди, и столбик термометра днем не поднимется выше +4 градусов», — обещают синоптики «Гисметео».

Челябинцев ждет контрастный уик-энд: от тепла в субботу до слякоти в воскресенье

Фото: сайт «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/weekend/

В уик-энд температуры также покажут резкий контраст. С +1 градуса в субботу до заморозков в -3 градуса в воскресную ночь.

