В Челябинске очень дешево продают раритетный «Москвич 412»

В Челябинске легендарный «Москвич 412» на ходу выставили на продажу за 98 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений.

«Продается „Москвич 412“ 1986 года выпуска, бежевого цвета. Машина с одним владельцем, так кaк наш дeдушка большe не в сoстоянии упpaвлять cвoим жepебцом. Эксплуатировалась аккуратно, в основном для поездок на дачу, зимой хранилась в гараже. Стоимость — 98 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Отмечается, что техническое состояние ретро автомобиля хорошее, для своего возраста: двигатель работает бодро, но на холостых оборотах может заглохнуть без подсоса. Коробка передач исправна, недавно заменены бензонасос, фильтра и масло, установлен новый аккумулятор. Электрика и радио в рабочем состоянии.

