Затопление насосной станции оставило без воды город под Челябинском
Александр Орел (на фото в центре) прибыл к месту аварии
Фото: telegram-канал Александра Орла, https://t.me/aleksandr_Orel_Chel/1598
Город Коркино под Челябинском остался без воды из-за аварии на насосной станции об этом в своем telegram-канале сообщил глава Коркинского округа Александр Орел.
«Сегодня утром жители Коркино и Розы столкнулись с непредвиденными неудобствами — воды в кранах не оказалось. В 5 утра обнаружена серьезная утечка на насосном коллекторе. Саму насосную станцию моментально, буквально за 15 минут, затопило». — сообщил Орел.
По словам мэра, в срочном порядке на место выехали энергетики, которые обесточили объект. После этого сотрудники Водоканала приступили к устранению аварии.
По информации Орла, место повреждения обнаружено. Начались ремонтные работы. Глава поставил задачу максимально оперативно устранить течь и добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!