Происшествия

Затопление насосной станции оставило без воды город под Челябинском

13 ноября 2025 в 09:40
Александр Орел (на фото в центре) прибыл к месту аварии

Фото: telegram-канал Александра Орла, https://t.me/aleksandr_Orel_Chel/1598

Город Коркино под Челябинском остался без воды из-за аварии на насосной станции об этом в своем telegram-канале сообщил глава Коркинского округа Александр Орел.

«Сегодня утром жители Коркино и Розы столкнулись с непредвиденными неудобствами — воды в кранах не оказалось. В 5 утра обнаружена серьезная утечка на насосном коллекторе. Саму насосную станцию моментально, буквально за 15 минут, затопило». — сообщил Орел.

По словам мэра, в срочном порядке на место выехали энергетики, которые обесточили объект. После этого сотрудники Водоканала приступили к устранению аварии.

По информации Орла, место повреждения обнаружено. Начались ремонтные работы. Глава поставил задачу максимально оперативно устранить течь и добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

