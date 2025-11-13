Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Челябинский фермер поплатился за заражение земли микробами из свиного навоза

13 ноября 2025 в 09:45
За загрязнение земли фермера наказали

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фермер в Троицком муниципальном округе (Челябинская область) заразил землю через свиной навоз. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в почву попали колиформные бактерии.

«В Нижней Санарке обследовали земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 59,4 гектара. Инспекторы обнаружили разливы и мутные пятна от внесения жидкой фракции свиного навоза», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

Выездные обследования территорий прошли в апреле. Обнаружив пятна, инспекторы сдали землю в лабораторию. Лабораторные испытания подтвердили наличие в образцах почвы бактерий в умеренно-опасной и опасной степени.

По итогам проведенной в июне внеплановой проверки, согласованной с прокуратурой области, в отношении предпринимателя возбудили административное производство. Землепользователю выписали штраф в размере 20 тысяч рублей и выдано предписание об устранении загрязнения путем рекультивации земель.

Не согласившись с решением надзорного ведомства, предприниматель оспорил постановление в суде Калининского района Челябинска. Однако 22 октября суд оставил жалобу без удовлетворения, поддержав позицию Россельхознадзора. Решение суда уже вступило в законную силу.

Пятна на участке вызвали подозрения проверявших

Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора

