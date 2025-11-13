День матери: как пермяки будут поздравлять своих близких

Пермяки часто заказывают для мам розы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми цветочные магазины, кафе и кондитерские начали принимать заказы на подарки ко Дню матери, который состоится 30 ноября. Корреспондент URA.RU пообщался с предпринимателями и выяснил, как можно поздравить маму с праздником и сколько это будет стоить.

Цветы

Совладелица флористического пространства «На Расцвете» Алена Денисенко рассказала корреспонденту агентства, что в 2025 году у пермяков вырос интерес к горшочным растениям. Так, в ассортименте салона появились вереск и луковичный амариллис.

Среди цветочных композиций чаще всего выбирают гиацинты и нарциссы в декоративных кашпо. Из срезанных цветов в топ вошли розы, тюльпаны и ранункулюсы. «В целом, клиенты ввиду сложной экономической ситуации стали более аккуратны в выборе. Но что касается цен на цветы ко Дню матери, то они пока неизвестны. Проблема в том, что мы только ожидаем поставку. А стоимость цветов становится известна только после их прибытия в Россию», — добавила Алена Денисенко.

Продолжение после рекламы

Тортик в стакане и цветы

Пермяки часто дарят композиции из цветов Фото: Илья Московец © URA.RU

По словам владелицы кондитерского производства Натальи Купко, пермяки не скупятся на подарки ко Дню матери. Предпринимательница подчеркнула, что с каждым годом становится больше людей, которые хотят поздравить близких в этот день. Ей поступает много заказов от кофеен на простые десерты с отсылкой на тематику праздника. Также совместно с цветочными магазинами кондитер делает композиции, которые состоят из торта в стакане и цветов. Стоимость такого подарка зависит от объема стакана и вида цветов. Композицию продают в среднем за 1-1,6 тысячи рублей.

Торты и клубника в шоколаде