День матери: как пермяки будут поздравлять своих близких
Пермяки часто заказывают для мам розы
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Перми цветочные магазины, кафе и кондитерские начали принимать заказы на подарки ко Дню матери, который состоится 30 ноября. Корреспондент URA.RU пообщался с предпринимателями и выяснил, как можно поздравить маму с праздником и сколько это будет стоить.
Цветы
Совладелица флористического пространства «На Расцвете» Алена Денисенко рассказала корреспонденту агентства, что в 2025 году у пермяков вырос интерес к горшочным растениям. Так, в ассортименте салона появились вереск и луковичный амариллис.
Среди цветочных композиций чаще всего выбирают гиацинты и нарциссы в декоративных кашпо. Из срезанных цветов в топ вошли розы, тюльпаны и ранункулюсы. «В целом, клиенты ввиду сложной экономической ситуации стали более аккуратны в выборе. Но что касается цен на цветы ко Дню матери, то они пока неизвестны. Проблема в том, что мы только ожидаем поставку. А стоимость цветов становится известна только после их прибытия в Россию», — добавила Алена Денисенко.
Тортик в стакане и цветы
Пермяки часто дарят композиции из цветов
Фото: Илья Московец © URA.RU
По словам владелицы кондитерского производства Натальи Купко, пермяки не скупятся на подарки ко Дню матери. Предпринимательница подчеркнула, что с каждым годом становится больше людей, которые хотят поздравить близких в этот день. Ей поступает много заказов от кофеен на простые десерты с отсылкой на тематику праздника. Также совместно с цветочными магазинами кондитер делает композиции, которые состоят из торта в стакане и цветов. Стоимость такого подарка зависит от объема стакана и вида цветов. Композицию продают в среднем за 1-1,6 тысячи рублей.
Торты и клубника в шоколаде
На сайте бесплатных объявлений можно найти разные варианты сладких подарков ко Дню матери. Так, бенто торт с надписью «Маме» в керамической чайной паре обойдется в 1,6 тысячи рублей, а букет из девяти клубник в шоколаде — 1,9 тысячи рублей. Также есть варианты клубники в шоколаде, которая упакована в праздничную коробку. Такой подарок из 18 штук выйдет в 1,4 тысячи рублей. Самым бюджетным презентом может стать коробка зефирных тюльпанов, которые продают от 500 рублей за пять штук.
