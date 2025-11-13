Автоматизированный минилайн на ПЦБК выпустил свыше миллиона ящиков за месяц

Общая площадь произведенной продукции составила 623 000 квадратных метров Фото: пресс-служба ПЦБК

На площадке Группы предприятий ПЦБК (Пермская целлюлозно-бумажная компания) новый автоматизированный минилайн всего за несколько недель работы произвел более миллиона четырехклапанных ящиков малого формата. Этот проект, который стал одним из первых в стране, подтвердил эффективность курса предприятия на технологическое обновление и позволил быстро достичь проектных мощностей.

«Минилайн Venus 618 — один из первых в России полностью автоматизированных комплексов китайского производства для изготовления четырехклапанных ящиков, включая SRP-упаковку. С 8 октября 2025 года объем производства составил 1 130 335 ящиков общей площадью 623 000 квадратных метров», — пояснил директор по продажам гофропродукции комбината Игорь Шилов.

ПЦБК стала первой компанией в России, которая запустила такой тип минилайна, что подчеркивает технологическое лидерство предприятия и его готовность внедрять передовые решения мирового уровня. Новый комплекс отличается высокой производительностью и надежностью — это обеспечивает стабильное качество продукции и эффективность производственного процесса.

Как уточнили в компании, благодаря слаженной работе команды и гибкому подходу к реализации проекта предприятие достигло проектных показателей менее чем за месяц. Это существенно расширило возможности выпуска малых форматов и SRP-упаковки — сразу готовой к размещению на полке.