В Пермском крае продолжается рост цен на бензин и дизель
Бензин продолжает дорожать
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В период с 6 по 10 ноября 2025 года средняя стоимость автомобильного бензина в Пермском крае выросла до 64 рублей 16 копеек за литр. Дизельное топливо также подорожало. Это следует из обновленных данных Росстата.
«Бензин марки АИ-92 подешевел до 61 рублей 18 копеек за литр. Цена на АИ-95 увеличилась на три копейки — до 66 рублей 16 копеек за литр. Наибольший рост у марки АИ-98. Стоимость возросла до 88 рублей 65 копеек за литр (вместо 88 рублей 44 копеек)», — сказано на сайте Росстата.
В 29 регионах Российской Федерации отмечены изменения цен на топливо. В Прикамье стоимость дизельного топлива увеличилась на 16 копеек и составила 74,66 рубля за литр. Регион лидирует по цене на дизель в Приволжском федеральном округе. В среднем цена литра дизельного топлива в регионах ПФО достигла 71,92 рубля, а в масштабах всей страны — 74,56 рубля.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!