Восьмерых пермяков осудили за инсценировку ДТП и мошенничество

13 ноября 2025 в 06:15
Мошенники инсценировали ДТП с такси

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми суд вынес приговор восьми участникам организованной группы, которые инсценировали страховые случаи и получили более 2,4 млн рублей незаконных выплат. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

«Фигуранты дела объединились для мошенничества в сфере страхования. Они инсценировали ДТП с участием такси и незаконно получали страховые выплаты по договорам гражданской ответственности. В результате преступных действий они извлекли доход на общую сумму более 2,4 млн рублей», — сообщает ведомство. В схеме участвовали руководитель и водители таксопарка, индивидуальный предприниматель и начальник отдела урегулирования убытков одного из акционерных обществ.

В ходе следствия осужденные частично возместили причиненный материальный ущерб. Суд приговорил двух виновных к условному лишению свободы на срок от 3 до 3,5 лет, а шестерых соучастников — к обязательным работам на срок от 240 до 320 часов.

