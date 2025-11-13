Восьмерых пермяков осудили за инсценировку ДТП и мошенничество
Мошенники инсценировали ДТП с такси
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми суд вынес приговор восьми участникам организованной группы, которые инсценировали страховые случаи и получили более 2,4 млн рублей незаконных выплат. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
«Фигуранты дела объединились для мошенничества в сфере страхования. Они инсценировали ДТП с участием такси и незаконно получали страховые выплаты по договорам гражданской ответственности. В результате преступных действий они извлекли доход на общую сумму более 2,4 млн рублей», — сообщает ведомство. В схеме участвовали руководитель и водители таксопарка, индивидуальный предприниматель и начальник отдела урегулирования убытков одного из акционерных обществ.
В ходе следствия осужденные частично возместили причиненный материальный ущерб. Суд приговорил двух виновных к условному лишению свободы на срок от 3 до 3,5 лет, а шестерых соучастников — к обязательным работам на срок от 240 до 320 часов.
