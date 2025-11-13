Пермский край вошел в число регионов с высоким уровнем потребления алкоголя

Стремительнее всего потребление алкоголя сократилось в западных областях России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае уровень потребления алкоголя значительно превышает средний показатель по России. Если в среднем по стране на одного человека приходится 8,14 литра спиртного в год, то в Пермском крае — 10,33 литра, следует из опубликованных данных Росстата.

«В октябре 2025 года потребление спиртного в России достигло минимального значения за последние 26 лет — 7,74 литра на человека, что на 5 % меньше показателей октября 2024 года. Однако Пермский край остается среди регионов с повышенным уровнем потребления алкоголя», — сообщают «Ведомости».