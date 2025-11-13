Пермский край вошел в число регионов с высоким уровнем потребления алкоголя
Стремительнее всего потребление алкоголя сократилось в западных областях России
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Пермском крае уровень потребления алкоголя значительно превышает средний показатель по России. Если в среднем по стране на одного человека приходится 8,14 литра спиртного в год, то в Пермском крае — 10,33 литра, следует из опубликованных данных Росстата.
«В октябре 2025 года потребление спиртного в России достигло минимального значения за последние 26 лет — 7,74 литра на человека, что на 5 % меньше показателей октября 2024 года. Однако Пермский край остается среди регионов с повышенным уровнем потребления алкоголя», — сообщают «Ведомости».
Лидером по количеству потребляемого алкоголя стал Ненецкий автономный округ с показателем 19,83 литра на человека. Второе место заняла Еврейская автономная область с 15,02 литра, третье — Чукотка с 13,21 литра. При этом наиболее значительное снижение потребления алкоголя зафиксировано в западных областях России: Калининградской, Белгородской и Смоленской.
