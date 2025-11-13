Публикуют фото с Юрой Борисовым и вкусно кормят: топ пермских баров с высокими оценками

Высокие оценки имеют всего четыре бара Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В октябре в Перми начал работать новый бар Mariinsky Lounge. Заведение расположено в жилом комплексе «Мариинский» на улице Окулова, 28. Пока рейтинг в «Яндекс Картах» всего 4,4, но гости оставляют восторженные отзывы. В связи с этим корреспондент URA.RU изучил оценки других пермских баров, чтобы выяснить, какие заведения любят больше всего.

«Парадная»

Открывает рейтинг рюмочная «Парадная». В «Яндекс Картах» ей ставят пять звезд, а в 2ГИС — 4,8. Гости высоко оценивают не только блюда и напитки, но и атмосферу заведения. Ранее URA.RU писало, что в этом заведении побывал номинант на премию «Оскар» Юра Борисов. Его фото публиковали в соцсетях заведения. По данным онлайн-сервисов, цены в этом баре высокие.

Чаша Lounge

Лаундж-бар Чаша Lounge имеет такие же оценки как «Парадная». Клиентам нравится, что здесь предлагают не только закуски, а полноценные блюда «на уровне ресторана». Также хвалят персонал за быстрое и дружелюбное обслуживание.

«В мясо»

На втором месте рейтинга — бар «В мясо». На «Яндекс Картах» у него высшая оценка — 5, а в 2ГИС — 4,9. Интерьер заведения сделан в стиле лофт, в основе меню — блюда из мяса, о которых положительно отзываются клиенты. Также хорошие оценки гости ставят официантам и большому ассортименту напитков.

Rob Roy