Пермских водителей предупредили о гололедице на дорогах

Пешеходов и водителей предупредили о гололеде Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителей Пермского края предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. По данным Пермского ЦГМС 13 ноября в отдельных районах региона прогнозируюется гололедица на дорогах. В связи с этим возможны заторы и рост числа ДТП.

«В четверг, 13 ноября, прогнозируются гололедные явления, на дорогах гололедица. В связи с этим возможны заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС.