Пермских водителей предупредили о гололедице на дорогах
Пешеходов и водителей предупредили о гололеде
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Жителей Пермского края предупредили о неблагоприятных погодных явлениях. По данным Пермского ЦГМС 13 ноября в отдельных районах региона прогнозируюется гололедица на дорогах. В связи с этим возможны заторы и рост числа ДТП.
«В четверг, 13 ноября, прогнозируются гололедные явления, на дорогах гололедица. В связи с этим возможны заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам советуют быть осторожными при передвижении и переходе проезжей части.
