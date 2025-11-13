Логотип РИА URA.RU
Руководитель пермской сети оптик рассказала, как часто нужно посещать офтальмолога

Директор пермской сети оптик Манилова: число людей с нарушениями зрения растет
13 ноября 2025 в 09:30
Детям нужно проверять зрение ежегодно, чтобы вовремя заметить первые признаки миопии

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С каждым годом увеличивается количество людей, нуждающихся в коррекции зрения. Генеральный директор пермской сети ZEN ОПТИКА Елена Манилова в интервью URA.RU рассказала, как часто необходимо проходить осмотр у офтальмолога, чтобы вовремя выявить проблемы и сохранить зрение.

«С каждым годом растет число людей, нуждающихся в коррекции зрения, особенно среди детей. Проверку зрения нужно проводить ежегодно с пяти-шести лет, чтобы вовремя заметить первые признаки миопии и сохранить зрение», — отметила Манилова.

Специалист обратила внимание на то, что взрослым после 40 лет необходимо проходить углубленный осмотр у офтальмолога. Это позволяет предотвратить такие заболевания, как глаукома, катаракта и дистрофия сетчатки. В интервью URA.RU Елена Манилова также рассказала о выборе первых очков для ребенка и трендах в оптике.

