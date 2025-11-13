Логотип РИА URA.RU
Скончался бывший пермский омбудсмен Миков

13 ноября 2025 в 08:44
Павел Миков был ранее детским омбудсменом

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

На 50м году жизни скончался экс-уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил действующий омбудсмен Игорь Сапко.

«Ушел из жизни Миков Павел Владимирович, открытый, добрый и грамотный человек, который посвятил свою жизнь служению людям и много сделал для жителей Пермского края. Искренние слова соболезнования родным и близким. Светлая память!» — отметил Сапко.

Он подчеркнул, что познакомился с Миковым в то время когда работал главой города, а Павел Владимирович был детским омбудсменом. «Павел Владимирович всегда стремился к публичному обсуждению проблем прав человека, отличался своей открытостью и человечностью. Его вклад в правозащитную деятельность в регионе навсегда останется в нашей памяти, в памяти тех, кто имел честь с ним работать и общаться», — считает Сапко.

Миков был уполномоченным по правам человека с осени 2017 года по 2022 год. В 2013 году награжден благодарностью президента РФ «За большой вклад в дело защиты детей и активное содействие реализации государственной социальной политики».

