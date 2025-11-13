Логотип РИА URA.RU
В Чайковском Пермского края на главной площади появилась новогодняя ель. Фото

13 ноября 2025 в 10:08
Новый год не за горами

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В городе Чайковский Пермского края на главной площади начали устанавливать новогоднюю ель. В этом году вокруг пока нет даже снега, но в мэрии пояснили, что подготовка к зимним праздникам стартовала.

«В Чайковском началась подготовка к новогодним праздникам. На площади Карла Маркса традиционно устанавливают ель, а фонтан уже засиял огнями», — говорится на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии горожанам обещают цикл праздничных мероприятий по всему городу, а также в сельских территориях. Как ранее рассказывало URA.RU, в Перми главный ледовый городок на эспланаде будет в тематике произведений Павла Бажова и фольклора коми-пермяков. Пока власти ищут подрядчика для его постройки. 

В Чайковском новогоднее настроение уже почти

Фото: Администрация Чайковского

