Надпись посвящена бывшему начальнику войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенанту Кириллову Фото: пресс-служба концерна «Уралвагонзавод»

Концерн «Уралвагонзавод» поставил в российскую армию в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Это дань уважения и памяти бывшему начальнику войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, чей неоценимый вклад помог в модернизации этого грозного оружия», — отметили в пресс-службе.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», относящаяся к реактивным системам залпового огня (РСЗО), используется в Вооруженных Силах РФ в составе войск РХБЗ. Основное назначение системы — обеспечение огневой поддержки военных подразделений, а также уничтожение легкобронированной техники, разрушение зданий, ликвидация живой силы противника как на открытой местности, так и в фортификационных сооружениях. ТОС-1А «Солнцепек» стала символом специальной военной операции, она обеспечивает огневое превосходство.

Продолжение после рекламы