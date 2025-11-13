Якушев привлек главу свердловского фонда к поддержке семей бойцов СВО

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев поручил депутату гордумы Екатеринбурга, директору фонда «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» Сергею Павленко вовлекать ветеранов спецоперации в общественное служение. С этой целью было подписано соглашение о сотрудничестве с благотворительными фондами Екатеринбурга и Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Мы стараемся быть там, где поддержка нужнее всего, помогая решать самые насущные вопросы. Однако масштаб задач, стоящих перед нами, огромен. И мы прекрасно понимаем, что в одиночку справиться с ними невозможно. Именно поэтому сегодня мы заключаем это соглашение с „Единой Россией“. Мы видим в этом сотрудничестве не только возможность объединить наши ресурсы и опыт, но и усилить и преумножить наши возможности», — отметил Павленко.