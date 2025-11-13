Якушев привлек главу свердловского фонда к поддержке семей бойцов СВО
Соглашение скрепили подписями Владимира Якушева и Сергея Павленко
Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев поручил депутату гордумы Екатеринбурга, директору фонда «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» Сергею Павленко вовлекать ветеранов спецоперации в общественное служение. С этой целью было подписано соглашение о сотрудничестве с благотворительными фондами Екатеринбурга и Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Мы стараемся быть там, где поддержка нужнее всего, помогая решать самые насущные вопросы. Однако масштаб задач, стоящих перед нами, огромен. И мы прекрасно понимаем, что в одиночку справиться с ними невозможно. Именно поэтому сегодня мы заключаем это соглашение с „Единой Россией“. Мы видим в этом сотрудничестве не только возможность объединить наши ресурсы и опыт, но и усилить и преумножить наши возможности», — отметил Павленко.
Якушев подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу уделять особое внимание вовлечению ветеранов спецоперации в политическую жизнь и государственное управление. «Мы вместе помогаем нашим бойцам на фронте. Теперь расширяем наше сотрудничество — будем вместе системно заниматься помощью защитникам Отечества и их семьям», — подчеркнул он.
Благотворительные фонды Урала адресно помогают ветеранам СВО и контртеррористических операций в вопросах психологической реабилитации, физического восстановления. Также содействуют в устройстве на учебу или работу. Специалисты организаций помогают военнослужащим получить выплаты и оформить льготы.
