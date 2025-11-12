Анонсирован запуск беспилотного такси в Москве
В Москве в 2026 году может появиться беспилотное такси
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В России продолжат развивать рынок перевозок беспилотным транспортом. В Москве в 2026 году планируют запустить первые беспилотные такси, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения».
«Коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне», — сказал премьер-министр. Его слова передает «Интерфакс».
Мишустин также напомнил, что в октябре автономный легковой автомобиль уже совершил поездку из Тулы в Москву и обратно (протяженность маршрута составила 400 километров). При этом водитель-испытатель не вмешивался в управление.
По словам политика, формирование полноценного рынка перевозок беспилотным транспортом продолжится. Однако внедрение технологий возможно только после того, как они пройдут все необходимые испытания и докажут свою безопасность и удобство для граждан.
Летом, на Петербургском международном экономическом форуме, бывший исполнительный директор «Яндекса» Тигран Худавердян сообщил, что в Сан-Франциско беспилотные такси стали использоваться пассажирами для интимных встреч. В американском городе такое такси — самый доступный вариант для краткосрочного пребывания, сопоставимый с часовым пребыванием в отеле, передает «Царьград».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.