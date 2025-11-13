«Новые люди» предлагают пермским властям взять на баланс бассейн «БМ»
«Новые люди» подготовили петицию в защиту бассейна
Фото: реготделение партии «Новые люди» в Пермском крае
Реготделение «Новых людей» в Пермском крае выступило с инициативой передачи спорткомплекса «Бассейн БМ» на баланс региона. Об этом URA.RU рассказал руководитель прикамского подразделения партии Егор Лаптев. «Новые люди» подготовили соответствующую петицию.
«Мы предлагаем городскому или региональному бюджету выделить средства на приобретение и постановку на соответствующий баланс этого бассейна: сохранить его коммерческим для окупаемости вполне возможно. И оставить объект в пользование людям», — отметил Лаптев.
По его словам, на эти цели средства в бюджете региона есть. Он приводит в пример недавний тендер на освещение домов в центре Перми стартовой стоимостью 217 млн рублей. «Считаем, что хотя и красота города важна, спортивные объекты важнее эстетических предпочтений», — отмечает представитель «Новых людей».
«БМ» — уже традиционное для многих пермяков место отдыха и занятия спортом, продолжает Егор Лаптев. Многие пермяки всех возрастов занимались здесь плаванием. «Конечно, есть юридические аспекты этого вопроса: деление имущества, странные «схемы» с банкротством части бассейна и перевыкуп его по бросовой цене. Все пермяки знают и обсуждают между собой, что вопрос стоит в сносе бассейна и застройки территории очередным домом или коммерческим зданием. Однако в Перми достаточно новостроек, а вот объекты спортивной инфраструктуры лишними не будут», — отмечает Лаптев.
На днях в Перми прошел санкционированный митинг в поддержку бассейна «БМ». Как ранее сообщало URA.RU, история с этим спортобъектом тянется уже несколько лет. После сложных манипуляций бывших совладельцев «БМ» остался должен 60 млн рублей банку «Урал ФД» (сейчас «Клюква»), который в 2018 году выкупила «Пермская финансовая компания». Кредит давали под залог здания бассейна и земли под ним, и с тех пор его не сколько раз пытались продать, но на торги не поступало заявок. В 2020 году по заявлению администрации Перми суд признал бассейн «БМ» социально значимым объектом: то есть его имущественный комплекс может использоваться только по прямому назначению. «ПФК» уже не первый раз обращается в суд с требованием компенсации убытков, но ранее суд в их удовлетворении отказывал.
