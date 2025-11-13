Погиб экс-мэр пермского Горнозаводска, уехавший на СВО после уголовного дела

Александр Афанасьев погиб в зоне СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

В зоне проведения специальной военной операции погиб бывший глава Горнозаводского округа Пермского края Александр Афанасьев. О проведении гражданской панихиды сообщили местные СМИ, в горнозаводском ДК, где будет проходить прощание с Афанасьевым, информацию URA.RU подтвердили.

«Прощание с Александром Николаевичем состоится в эту пятницу [14 ноября] и начнется в 18:00. Такое время выбрано в связи с тем, что гроб с телом погибшего должны доставить в Горнозаводск из Перми. Если это произойдет раньше, то гражданская панихида начнется раньше. Гроб с телом Афанасьева будет стоять в ДК два дня, 14 и 15 ноября», — объяснил агентству заместитель директора Дома культуры имени Л. И. Бэра города Горнозаводска Александр Лялин.