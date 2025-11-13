В Пермском крае нужна помощь 10-месячной девочке, которая уже весит как первоклассница

В Нытве Пермского края медики срочно хотят госпитализировать девочку, которая в свои 10 месяцев весит уже 27 кг — это норма для семилетнего ребенка. Эндокринологи намерены в условиях стационара обследовать Оксану, чтобы понять причины ее бурного развития.

Проблема в том, что ее мама не может лечь в больницу вместе с девочкой, чтобы ухаживать за ней. В семье еще шесть детей. Поэтому фонд «Дедморозим» устроил сбор средств на оплату больничной няни для Оксаны. «Маме тяжело оставить заботу об остальных шестерых детях, чтобы лечь в больницу. На помощь семье может прийти няня, которая будет заботиться о девочке: кормить, играть, укладывать спать, петь колыбельные и обнимать», — пояснила координатор Службы заботы «Дедморозим» Елена Тиунова.