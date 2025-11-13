Названы самые дефицитные профессии ноября в Пермском крае

Наиболее остро ситуация сложилась в сфере розничной торговли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ноябре 2025 года наиболее остро проблема нехватки специалистов стоит в сфере розничной торговли в Пермском крае. На одну вакансию приходится лишь 2,5 резюме, тогда как норма составляет от 4,0 до 7,9. За последний месяц в регионе было опубликовано около двух тысяч вакансий в этой сфере. При этом медианная зарплата, которую предлагают работодатели, составляет 48,8 тысячи рублей, а соискатели рассчитывают на 50 тысяч.

«Продолжает испытывать нехватку персонала и сфера медицины и фармацевтики. Здесь на одну вакансию приходится 3,4 резюме. Всего в этой сфере размещено 775 вакансий. Работодатели предлагают медианную зарплату в размере 65,8 тысячи рублей, тогда как кандидаты ожидают 60,8 тысячи рублей — то есть на 5 тысяч рублей меньше», — рассказали URA.RU в пресс-службе hh.ru.

Также отмечается дефицит рабочего персонала: на вакансию приходится 3,9 резюме. За последний месяц появилось более 5,3 тысячи вакансий с медианной зарплатой 101,9 тысячи рублей, в то время как соискатели рассчитывают на 80 тысяч рублей — почти на 22 тысячи рублей меньше.

Продолжение после рекламы

В сферах строительства и недвижимости, а также производства и сервисного обслуживания уровень конкуренции находится в пределах нормы (4,0 и 4,1 соответственно), но близок к дефициту. В случае наличия специфических требований к кандидатам (например, редких компетенций или опыта работы в крупных проектах) работодатели могут столкнуться с трудностями при подборе персонала.