Происшествия

Пожары

Сожженную под Пермью часовню восстановят

Сожженная под Пермью часовня станет каменной после реконструкции
13 ноября 2025 в 10:58
Предположительно, деревянную святыню могли осквернить сатанисты

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермская епархия планирует восстановить часовню Трифона Вятского. Она располагалась на Гляденовской горе вблизи деревни Большое Савино.

«В настоящее время ведутся работы по обсуждению и утверждению проекта нового строения. Предполагается, что восстановленная часовня будет построена из камня», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на Ольгу Троицкую, возглавляющую издательский отдел епархии. 

URA.RU сообщало о том, что 9 октября деревянная часовня Трифона Вятского была полностью уничтожена огнем. В ГУ МЧС России по Пермскому краю рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе, неосторожное обращение с огнем.

В епархии выдвинули предположение о том, что вблизи часовни могло быть совершено жертвоприношение. На месте были найдены признаки, которые могут указывать на причастность к этому сатанистов: лужи крови и разбросанные перья. Тем не менее окончательные выводы о причинах инцидента смогут сделать правоохранительные органы. В настоящее время они продолжают проверку всех обстоятельств случившегося. 

