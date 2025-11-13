В Перми рассчитали новую стоимость проездных в транспорте
Цены на проездные будут индексировать каждый год
В Перми с 15 апреля 2026 года повысятся цены на проездные билеты. Их стоимость будет расти ежегодно. Информация об этом содержится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.
«С 15 апреля 2026 года стоимость поездки со скидкой 50% составит 22 рубля. Безлимитный проездной на день будет стоить 162 рубля, на 15 дней — 1 161 рубль, на 40 поездок в месяц — 1 548 рублей. Безлимит на месяц обойдется в 2 193 рубля, на три месяца — в 6 192 рубля. Год безлимитных поездок подорожает до 16 770 рублей», — следует из документа.
С 15 апреля 2027 года стоимость поездки со скидкой 50% вырастет до 24 рублей. Безлимит на день подорожает до 177 рублей, на 15 дней — до 1 269 рублей, на 40 поездок в месяц — до 1 692 рублей. Безлимит на месяц будет стоить 2 397 рублей, а на три месяца — 6 768 рублей. Цена безлимитного проездного на год достигнет 18 330 рублей.
В 2028 году планируется очередное повышение цен. Так, цена поездки со скидкой 50% достигнет 25 рублей. Стоимость безлимитного проездного на день вырастет до 184 рублей, а на 15 дней — до 1 323 рублей. Проездной на 40 поездок будет стоить 1 764 рубля, на месяц — 2 499 рублей, на три месяца — 7 056 рублей, а годовой абонемент подорожает до 19 110 рублей.
