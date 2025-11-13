В Перми рассчитали новую стоимость проездных в транспорте

Цены на проездные будут индексировать каждый год Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми с 15 апреля 2026 года повысятся цены на проездные билеты. Их стоимость будет расти ежегодно. Информация об этом содержится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

«С 15 апреля 2026 года стоимость поездки со скидкой 50% составит 22 рубля. Безлимитный проездной на день будет стоить 162 рубля, на 15 дней — 1 161 рубль, на 40 поездок в месяц — 1 548 рублей. Безлимит на месяц обойдется в 2 193 рубля, на три месяца — в 6 192 рубля. Год безлимитных поездок подорожает до 16 770 рублей», — следует из документа.

С 15 апреля 2027 года стоимость поездки со скидкой 50% вырастет до 24 рублей. Безлимит на день подорожает до 177 рублей, на 15 дней — до 1 269 рублей, на 40 поездок в месяц — до 1 692 рублей. Безлимит на месяц будет стоить 2 397 рублей, а на три месяца — 6 768 рублей. Цена безлимитного проездного на год достигнет 18 330 рублей.

