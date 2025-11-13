Пермский губернатор Махонин выразил соболезнования в связи со смертью Павла Микова

Павел Миков ушел из жизни в 49 лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам бывшего омбудсмена в регионе Павла Микова. О его смерти стало известно сегодня утром.

«Приношу глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам в связи с уходом из жизни Павла Владимировича Микова. Мы навсегда запомним Павла Владимировича, как человека чести, патриота своей страны, ответственного, мудрого и искренне любящего людей», — приводит пресс-служба губернатора слова Дмитрий Махонина.

Глава Прикамья отметил, что Миков был педагогом, долгие годы работал на посту Уполномоченного по правам ребенка, за что получил благодарность Президента РФ. Затем трудился на должности Уполномоченного по правам человека.

