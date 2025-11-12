Украина объявила о прекращении мирных переговоров с Россией
Украинская сторона сочла переговоры бесперспективными из-за формального подхода Москвы, заявил МИД Украины Сергей Кислица
Украина объявила о прекращении мирных переговоров с Россией до конца 2025 года из-за отсутствия прогресса в диалоге. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британскому изданию.
«Мирные переговоры между Россией и Украиной прекращены до конца года из-за отсутствия прогресса», — сообщил украинский дипломат для The Times. Он пояснил, что российская сторона уделяла чрезмерное внимание историческому контексту вместо предметного обсуждения конкретных шагов по урегулированию.
По словам Кислицы, переговорный процесс был формальным и не затрагивал ключевые вопросы повестки. Единственным обсуждавшимся вопросом о прекращении огня стала краткосрочная гуманитарная пауза, что не удовлетворяло украинскую сторону. Украинский дипломат раскритиковал подход российской делегации, отметив ее работу в рамках «очень жесткого мандата». Также он выразил недовольство позицией переговорщика от администрации Трампа Стива Уиткоффа.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренности, которые были достигнуты Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время встречи в Анкоридже, сохраняют свою актуальность. В Кремле считают, что при рассмотрении вопросов, связанных с украинским кризисом, будут учитываться договоренности, достигнутые на Аляске.
