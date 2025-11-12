Украинская сторона сочла переговоры бесперспективными из-за формального подхода Москвы, заявил МИД Украины Сергей Кислица Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина объявила о прекращении мирных переговоров с Россией до конца 2025 года из-за отсутствия прогресса в диалоге. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британскому изданию.

«Мирные переговоры между Россией и Украиной прекращены до конца года из-за отсутствия прогресса», — сообщил украинский дипломат для The Times. Он пояснил, что российская сторона уделяла чрезмерное внимание историческому контексту вместо предметного обсуждения конкретных шагов по урегулированию.

По словам Кислицы, переговорный процесс был формальным и не затрагивал ключевые вопросы повестки. Единственным обсуждавшимся вопросом о прекращении огня стала краткосрочная гуманитарная пауза, что не удовлетворяло украинскую сторону. Украинский дипломат раскритиковал подход российской делегации, отметив ее работу в рамках «очень жесткого мандата». Также он выразил недовольство позицией переговорщика от администрации Трампа Стива Уиткоффа.

