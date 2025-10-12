Между Россией и США возникла существенная пауза в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, развитие диалога, в том числе в стамбульском формате, фактически приостановлено. Он объяснил, что переговоры застопорились из-за отсутствия прогресса.
Одной из ключевых причин остановки диалога стала непоследовательность американской стороны, считает депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий. По его словам, неопределенность в действиях президента США Дональда Трампа усугубляет ситуацию и мешает выработке совместных решений. Более подробно о том, почему приостановили переговоры по урегулированию конфликта, — в материале URA.RU.
Причина остановки переговоров по Украине в Трампе
Переговоры между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса затянулись из-за неопределенности в действиях Дональда Трампа. Об этом заявил Виктор Водолацкий.
По его словам, непоследовательность американского лидера становится ключевым фактором, препятствующим прогрессу в диалоге по Украине. Депутат также отметил, что на позицию Трампа влияет давление со стороны «глубинного государства». Водолацкий считает, что так называемые глобалисты, управляющие мировыми процессами, оказывают значительное влияние на решения президента США.
США не может повлиять на Украину
Урегулирование конфликта на Украине застопорилось из-за ограниченного влияния США на европейских союзников и Киев. Такое заявление сделал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. По словам дипломата, причиной затянувшегося противостояния стала позиция ведущих стран Европы, которые преследуют собственные интересы и не готовы идти на уступки ради мира.
«Почему возникла пауза? Наверное, из-за ограниченности возможностей американцев в том числе. В какой-то момент Трамп понял, что он не совсем может влиять на ситуацию, которая разворачивается в Европе, на Украине, что они перегруппировались», — отметил дипломат.
Мирошник подчеркнул, что европейские лидеры действуют исходя из внутренней выгоды и политических расчетов. Он также обратил внимание на то, что главы крупнейших государств Евросоюза сознательно поддерживают напряженность у своих границ. По мнению дипломата, таким образом они оправдывают внутренние реформы, связанные со снижением социальных выплат и экономическим спадом.
ЕС пытаются избежать поражения на фронте
Пауза в переговорах по урегулированию конфликта на Украине произошла из-за жесткой позиции Киева и Евросоюза, которые заинтересованы в продолжении боевых действий, сообщил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Эксперт отметил, что Соединенные Штаты не оказывают давления на своих европейских партнеров ради поиска компромисса с Россией, а лидеры ЕС продолжают поддерживать Украину финансово, чтобы избежать военного поражения. Суслов добавил, что без внешней поддержки Киев не сможет продолжать сопротивление в долгосрочной перспективе, однако на данный момент западные союзники сохраняют единую линию.
Диалог России и США поставлен на паузу, а Киев молчит
Между Москвой и Вашингтоном возникла значительная пауза в диалоге по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, процесс развития переговоров, в том числе в стамбульском формате, фактически приостановлен. Он объяснил, что текущая пауза связана с отсутствием продвижения на переговорах между странами. Песков подчеркнул, что сложившаяся ситуация отражает общее замедление дипломатических контактов, в том числе по ключевым вопросам безопасности.
Также Киев не предоставил официальный ответ на предложение Москвы о создании рабочих групп для возобновления переговоров. По словам Пескова, российская сторона ранее направила соответствующие предложения, но ответа от украинских властей до сих пор не поступило.
Зеленский оторвался от адекватного восприятия мира
Президент Украины Владимир Зеленский утратил связь с реальностью, говоря возмутительные вещи и настаивая на вступлении Украины в ЕС. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, подобные слова президента Украины свидетельствуют о его отрыве от адекватного восприятия политической ситуации.
Сийярто также подчеркнул, что вопрос членства Украины в Евросоюзе будет решаться не Владимиром Зеленским, а исключительно государствами, уже входящими в состав объединения. Это заявление венгерского министра прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о перспективах евроинтеграции Украины и неоднозначной реакции некоторых стран-членов ЕС на эту инициативу.
В США передумали и обнулят переговоры по Украине
Штаты готовят документ, который окончательно обнулит перспективы мирных переговоров по Украине. Американский сенат одобрил двухпартийный законопроект о военной политике на сумму 925 миллиардов долларов. В его рамках Украине выделено 500 миллионов долларов, пишет «Царьград».
"Америка на самом деле не пошла по пути эскалации. Америка с него и не сходила. Дональд Трамп обещал быть более таким прагматичным президентом. На практике, на самом деле, мы уже можем смело говорить, что от предыдущего американского президента он слабо чем отличается", — заявил политолог Данила Гуреев.
Россия поддерживает связь с США
Неофициальные каналы связи между Россией и США по украинскому вопросу остаются активными, несмотря на публичную паузу в официальных переговорах. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводит «Московский комсомолец». Параллельно с этим, европейские политики высказывают критику по поводу того, что Украина отказывается от дипломатического решения.
Отмечается, что отказ Киева от прямого диалога с Россией является основным препятствием на пути к достижению мирного урегулирования. Развитие событий показывает, что отсутствие прямой коммуникации между противоборствующими сторонами усугубляет ситуацию, в то время как продолжение контактов между ключевыми мировыми державами может способствовать поиску компромиссных решений.
