Геймер отсудил 600 тысяч рублей за игру в «Танки» на работе
Работник восстановлен в должности с выплатой компенсации за весь период вынужденного прогула
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Суд в Череповце восстановил на работе экономиста, уволенного с фанерно-мебельного комбината за игру в World of Tanks во время рабочего времени. С предприятия взыскано более 580 тысяч рублей компенсации за вынужденный прогул и моральный вред. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Виктор трудился экономистом на Череповецком фанерно-мебельном комбинате больше 20 лет, нареканий не имел и был на хорошем счету», — передает URA.RU в мессенджере MAX информацию из суда. Работник утверждал, что играл только в перерывы и использовал личный интернет.
Весной 2024 года работодатель уволил экономиста после двух выговоров за «использование корпоративной сети в личных целях». Однако в суде выяснилось, что трудовой договор не содержал запрета на компьютерные игры, а документы об увольнении были подписаны задним числом.
Суд удовлетворил иск полностью, отменив все дисциплинарные взыскания. Работник восстановлен в должности с выплатой компенсации за весь период вынужденного прогула.
