Общество

Геймер отсудил 600 тысяч рублей за игру в «Танки» на работе

Череповецкий суд восстановил на работе уволенного за игру в World of Tanks
12 ноября 2025 в 22:31
Работник восстановлен в должности с выплатой компенсации за весь период вынужденного прогула

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Суд в Череповце восстановил на работе экономиста, уволенного с фанерно-мебельного комбината за игру в World of Tanks во время рабочего времени. С предприятия взыскано более 580 тысяч рублей компенсации за вынужденный прогул и моральный вред. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Виктор трудился экономистом на Череповецком фанерно-мебельном комбинате больше 20 лет, нареканий не имел и был на хорошем счету», — передает URA.RU в мессенджере MAX информацию из суда. Работник утверждал, что играл только в перерывы и использовал личный интернет.

Весной 2024 года работодатель уволил экономиста после двух выговоров за «использование корпоративной сети в личных целях». Однако в суде выяснилось, что трудовой договор не содержал запрета на компьютерные игры, а документы об увольнении были подписаны задним числом.

Суд удовлетворил иск полностью, отменив все дисциплинарные взыскания. Работник восстановлен в должности с выплатой компенсации за весь период вынужденного прогула.

