Шольц признал, что из-за Украины его кабмин развалился
Камнем преткновения для кабмина Шольца стал вопрос о 15 миллиардах евро для украинцев
Фото: Официальный сайт президента Украины
Бывший канцлер Германии Олаф Шольц признал, что к крушению его правительства привел вопрос о денежной помощи Украине, который не удалось решить его кабинету министров. Однако раскол удалось бы предотвратить, если бы правительство пошло навстречу Шольцу. Об этом сообщает немецкое издание Zeit.
«[Раскол удалось бы предотвратить] если бы предложенный мной вариант был принят. Следовало профинансировать необходимые средства для Украины посредством решения о превышении лимита в рамках долгового тормоза, то есть через дополнительное заимствование», — посетовал экс-канцлер немецким журналистам.
Правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцом ушло в отставку 25 марта 2025 года. Министры прекратили работу по инициативе экс-канцлера, поскольку не удалось достичь соглашения о примерно 15 миллиардах евро, предназначенных для финансирования дополнительных мер в поддержку Украины и украинцев в Германии.
