Шольц признал, что из-за Украины его кабмин развалился

Камнем преткновения для кабмина Шольца стал вопрос о 15 миллиардах евро для украинцев Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц признал, что к крушению его правительства привел вопрос о денежной помощи Украине, который не удалось решить его кабинету министров. Однако раскол удалось бы предотвратить, если бы правительство пошло навстречу Шольцу. Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

«[Раскол удалось бы предотвратить] если бы предложенный мной вариант был принят. Следовало профинансировать необходимые средства для Украины посредством решения о превышении лимита в рамках долгового тормоза, то есть через дополнительное заимствование», — посетовал экс-канцлер немецким журналистам.