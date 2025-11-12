Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Челябинке, выкинувшей шпица с третьего этажа, грозит до трех лет колонии. Фото

12 ноября 2025 в 16:21
Женщину будут судить по уголовной статье



Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинку, которая выбросила шпица с третьего этажа, ждет суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

«Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным с целью причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее увечье). Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Женщина выбросила собаку из окна квартиры в сентябре 2025 года, будучи пьяной. Поводом стало то, что шпиц справил нужду на пол. От удара о землю животное получило травмы: согласно заключению ветеринарного врача, невозможно определить, восстановится ли способность к самостоятельному передвижению на задних лапах.

Шпиц получил серьезное повреждение

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

