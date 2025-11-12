Логотип РИА URA.RU
Тайганавт: Усольцевы могли оставить деньги в тайнике, чтобы затем вернуться

13 ноября 2025 в 04:20
В тайнике Усольцевых находилось 600 тысяч рублей

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Оставившие сотни тысяч рублей в тайнике автомобиля и ушедшие в тайгу Сергей и Ирина Усольцевы, вероятно планировали вернуться. Об этом заявил опытный турист и тревел-блогер Алексей Тайганавт, комментируя действия бесследно пропавшей семьи.

«Наверное, для обеспеченных людей хранить наличные в автомобиле — нормально. Это может говорить о том, что они рассчитывали быстро вернуться. Планировали в тот же день сесть и поехать дальше», — сообщил эксперт в интервью для «Ленты.ру».

Тайганавт также добавил, что брать с собой в лес крупную сумму было бы неразумно. Однако зачем Усольцевым понадобились 600 тысяч рублей в тайге остается загадкой.

Поиски семьи Усольцевых в сибирской тайге продолжаются более 40 дней. Ранее выдвигались различные версии, вплоть до того, что семья сбежала из России.

