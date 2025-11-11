В Кургане прошел областной турнир на Кубок Юнармии по рукопашному бою Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане прошел областной турнир на Кубок Юнармии по рукопашному бою. Об этом сообщила депутат Курганской городской Думы VIII созыва Анастасия Романович на своей странице во «ВКонтакте».

Анастасия Романович подчеркнула важность занятий спортом для молодежи и отметила, что рукопашный бой формирует не только физические, но и моральные качества. «Мы хотим, чтобы установки, которые дает нам Президент России Владимир Путин, в том числе — чтобы как можно больше людей, особенно молодых ребят, занимались спортом, реализовывались здесь и сейчас. И занятия со школьной скамьи прививают любовь к труду, упорство, правильные ценностные установки и преемственность поколений», — написала депутат.

Анастасия Романович также отметила, что поддержка турнира осуществляется совместно с ее братом и депутатом областной Думы Романом Романовичем, который занимался рукопашным боем. «Он считает, что это не просто спорт или боевое искусство, не просто русский кулачный бой, это наука», — поделилась депутат. Она выразила мнение, что навыки и ценности, которые дети получают через занятия спортом, будут полезны не только для них самих, но и для города, региона и всей страны в целом.

В Кургане прошел областной турнир на Кубок Юнармии по рукопашному бою, который состоялся 8 и 9 ноября в спортивном комплексе имени В. Ф. Горбенко. В состязаниях приняли участие около 400 юных спортсменов из Кургана, Шадринска, Макушино, а также из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и ХМАО-Югры. В рамках мероприятия был организован сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, задействованных в специальной военной операции.