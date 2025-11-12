Исчезновение семьи Усольцевых связали с ударом молнии
Фото: Илья Московец © URA.RU
Исчезновение семьи Усольцевых — супругов и их пятилетней дочери могло быть связано с ударом молнии. Такую версию выдвинул путешественник и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт. Он рассказал, как его друг с напарницей отправились в поход и попали в неожиданную и опасную ситуацию.
«Горы на юге Красноярского края достаточно популярны у туристов. Туда отправился в поход друг с напарницей. Когда они забрались на одну из гор, внезапно начался дождь и ударила молния. В результате мужчина получил ожоги, а его спутницу спасти не удалось», — рассказал Тайганавт, сообщает «Лента.ру». Он подчеркнул, что поход начался при хорошей погоде, и никто не мог предсказать такой поворот событий.
Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что бесследное исчезновение семьи Усольцевых, пропавшей во время похода, выглядит странно. Он пояснил, что обычно в горах пропадают одиночные туристы или альпинисты, которых впоследствии находят погибшими.
