Суд отказал мэрии в сносе киосков в центре Перми, которые огораживали кадками с цветами

Объекты оставили, установив обеспечение необходимых проездов и подъездов для пожарной техники Фото: Илья Московец © URA.RU

В Семнадцатом арбитражном суде Перми состоялось рассмотрение апелляции, поданной представителями городских властей. Они пытались оспорить решение, вынесенное Арбитражным судом в феврале 2025 года, в котором было отказано в удовлетворении требования о сносе кофейного киоска и павильона оператора связи, расположенных в центре города рядом с ТЦ «Айсберг».

«Городские власти аргументировали свою позицию тем, что размещение указанных объектов нарушает требования противопожарного режима, что создает угрозу для жизни и здоровья граждан. В рамках апелляционного рассмотрения суд постановил провести дополнительную пожарно-техническую экспертизу», — сообщает судебная инстанция в соцсети «ВКонтакте».

По итогам рассмотрения дела Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил первоначальное решение без изменений. В качестве обоснования суд сослался на свод правил противопожарной защиты. Согласно нему, противопожарные разрывы между общественными зданиями и сооружениями могут не предусматриваться, если площадь этажа в пределах пожарного отсека для торговых объектов при наихудших показателях степени огнестойкости (V) и класса конструктивной пожарной опасности (С1-СЗ) не превышает 500 квадратных метров.

Продолжение после рекламы