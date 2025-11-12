Арестованы десятки участков под коттеджи депутата Татьяны Бондаренко

Земельные участки под коттеджи депутата Бондаренко попали под арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Десятки земельных участков под застройку коттеджей, принадлежащих депутату народного совета ДНР Татьяне Бондаренко, находятся под арестом. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«У Бондаренко есть строительная организация, она строила коттеджный поселок в Курском районе Курской области. Арест наложен на несколько десятков земельных участков, которые не были застроены» — рассказал источник РИА Новости.

Татьяна Бондаренко арестована до 24 ноября по обвинению в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности. Ее обвиняют в хищении 14 миллионов рублей. Бондаренко утверждает, что ее оговорили, и с начала СВО она помогла фронту техникой на «сотни миллионов рублей». Ее защита заявляет, что вина не доказана. Бондаренко — депутат ДНР, заместитель председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.

По версии следствия, Бондаренко помогла обналичить 30 миллионов рублей, передав их экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. Васильев также находится под арестом. Гендиректор строительной компании Виталий Синьговский, обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений, заключил сделку со следствием и получил четырехлетний срок. Он дал показания против Бондаренко.