В деле о хищении средств на фортификацию под Курском появятся новые фигуранты

В деле могут появиться новые фигуранты
В деле о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, могут появиться новые подозреваемые. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
По словам собеседника РИА Новости, следствие располагает данными, указывающими на возможную причастность к правонарушениям новых лиц. Они ранее не фигурировали в материалах дела.
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