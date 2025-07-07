В деле о хищении средств на фортификацию под Курском появятся новые фигуранты

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В деле могут появиться новые фигуранты
В деле могут появиться новые фигуранты Фото:

В деле о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, могут появиться новые подозреваемые. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника РИА Новости, следствие располагает данными, указывающими на возможную причастность к правонарушениям новых лиц. Они ранее не фигурировали в материалах дела.

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В деле о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области, могут появиться новые подозреваемые. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования. По словам собеседника РИА Новости, следствие располагает данными, указывающими на возможную причастность к правонарушениям новых лиц. Они ранее не фигурировали в материалах дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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